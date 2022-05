„Câinii” nu au reușit să marcheze în meciul de pe Cluj Arena. Ramacle a deschis scorul în prima repriză, în minutul 14, după o gafă mare a lui Eșanu, care l-a faultat dur pe Tescan. În a doua repriză, Dinamo a reușit să fie mai periculoasă, fără succes însă.

Ely Fernandes și-a lăsat echipa în inferioritate în minutul 72, după ce a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Cu toate astea, gazdele au mai marcat o dată, prin Boiciuc, complicând astfel misiunea jucătorilor lui Dusan Uhrin pentru duelul din retur.

„Jucătorii trebuie să demonstreze pe teren!” Declarațiile lui Dusan Uhrin după înfrângerea cu U Cluj



Dusan Uhrin a vorbit la finalul partidei, dezamăgit de înfrângerea suferită de echipa sa, dar și de atitudinea jucătorilor. Antrenorul a spus ce trebuie să schimbe jucătorii pentru meciul retur, astfel încât să reușească să întoarcă rezultatul.

„Am început nu atât de agresivi, nu e un rezultat atât de bun. În a doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am reușit să înscriem, era important asta, mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul și sper să reușim să întoarcem rezultatul în retur. Am avut un discurs mai dur la pauză, am început bine a doua repriză, dar nu am reușit să marcăm.

Două bare nu ajung, a fost dificil, Cluj a jucat bine, trebuie să încercăm să întoarcem rezultatul. Jucătorii vorbesc între ei, însă trebuie să demonstreze pe teren. Atmosfera a fost frumoasă, însă nu am simțit-o pentru că m-am focusat pe meci. În retur trebuie schimbată cu siguranță agresivitatea”, a declarat Dusan Uhrin la finalul meciului.