Universitatea Cluj - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT! Duelul fratricid de la baraj

”Câinii” pot salva cel mai ”negru” sezon din istoria clubului dacă o înving pe U Cluj la baraj. Ar însemna menținerea în prima ligă pentru clubul pregătit de Dusan Uhrin, care este deja la al treilea sezon în zona retrogradării.

Aproximativ 7.000 de fani ai lui Dinamo vor fi prezenți pe Cluj Arena pentru a-și susține favoriții. Se așteaptă ca asistența să depășească, din nou, cifra de 20.000 de spectatori, așa cum s-a întâmplat și în meciul ardelenilor cu Hermannstadt.

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Erik Lincar, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia ardeleană a avut promovarea în Liga I în mâinile sale, dar fotbalul nu poate fi controlat.

”Eu consider că am încercat să fac ce e mai bine pentru această echipă, împreună cu cei din conducere, împreună cu jucătorii. Nu voi accepta vreodată ca cineva să spună că ne-am vândut sau că ne vom vinde. Am avut această promovare în mâinile noastre este adevărat, dar tot bazându-ne pe munca noastră de un an de zile. Din păcate fotbalul nu poate fi controlat. Se întâmplă lucruri, situaţii, momente. Ne pare rău, suntem dezamăgiţi”, a declarat Lincar

Dusan Uhrin: ”U Cluj are jucători de Liga 1”

"Foarte dificil, dar sper că suntem pregătiți. Obiectivul nostru este să rămânem în Liga 1, iar totul depinde de noi. Trebuie să fim pregătiți și concentrați. U Cluj are jucători de Liga 1, pe unii i-am antrenat, sunt jucători buni. Chiar dacă au ratat promovarea directă, au terminat pe o poziție bună. Dacă nu suntem concentrați, putem pierde împotriva oricui.

Am încercat să folosesc toți jucători pentru că toți trebuie să fie pregătiți pentru acest baraj. Grădinaru lipsește, dar și Mirko Ivanovski, care se antrenează separat.

Pentru noi e important doar să ne concentrăm. În rest, e 50-50, trebuie să fim pregătiți. E important pentru toți dinamoviștii și sper să ne ajute. Nu va fi simplu, respectăm adversarii, dar totul depinde de noi. Știu că echipa nu a retrogradat niciodată, ce pot să vă spun?!", a spus Uhrin, la conferință.

Dacă va retrograda, Dinamo va urma exemplul altor cluburi mari, precum Juventus, Manchester United, AC Milan, Liverpool sau Atletico Madrid. Cel mai recent exemplu este cel al germanilor de la Hamburg, care au retrogradat în 2018 pentru prima oară în istoria de 101 ani a clubului.

