Partidul Fidesz a pierdut alegerile parlamentare. În urma acestui rezultat, Viktor Orban părăsește funcția de prim-ministru al Ungariei după 16 ani. Locul său va fi luat de Peter Magyar, liderul formațiunii Tisza, o mutare politică cu efecte resimțite inclusiv în fotbalul românesc.

8.000.000 de euro de la guvernul maghiar

De-a lungul anilor, executivul condus de Viktor Orban a pompat fonduri substanțiale în sportul din țările vecine. Acum, gruparea harghiteană Csikszereda este principala echipă din fotbalul intern care anticipează tăierea acestor bugete, potrivit iAMsport.

Dependența financiară a ciucanilor de banii din țara vecină este una uriașă. În bilanțul trimis la Ministerul Finanțelor, clubul a raportat că a primit peste 8.000.000 de euro din partea Ungariei pe parcursul anului 2025. Odată cu venirea noului premier, există temerea că Ungaria va sista finanțarea echipelor de peste granițe, lovind direct bugetul clubului din Superliga.

Dincolo de granițele României, această nouă politică financiară ar urma să afecteze și cluburi precum Backa Topola din Serbia sau Dunajska Streda din Slovacia.

Sepsi OSK ar putea fi afectată și ea

În aceeași situație se află și Sepsi. Laszlo Dioszegi, președintele clubului, a explicat destul de clar nivelul investițiilor străine, arătând că echipa „primește din partea statului maghiar 1.000.000 de euro, bani investiți în stadion și academia clubului”. El a mai spus că din propria firmă acoperă doar o sponsorizare anuală de 100.000 de euro.

Retrogradată dramatic sezonul trecut, Sepsi trage acum să revină în elită alături de Csikszereda, sub comanda lui Ovidiu Burcă. Covăsnenii ocupă locul secund în play-off-ul Ligii 2, cu 53 de puncte, având de recuperat trei puncte față de liderul Corvinul, în timp ce păstrează un avans de cinci puncte peste FC Voluntari, cu șapte etape înainte de final.