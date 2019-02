Mitrita i-a cucerit deja pe americani: "Va avea publicul la picioare, fanii o sa il placa mult de tot!" Porecla primita de roman la New York

Alexandru Mitrita a debutat cu gol la noua sa echipa.

Mitrita a marcat un gol in chiar primul sau meci la New York City FC, amicalul cu AIK Stockolm. Fostul jucator al Craiovei a marcat dupa 50 minute in tricoul americanilor.

Mitrita i-a cucerit deja pe noii sai colegi. Alex Ring, capitanul celor de la New York City FC, il lauda pe roman.



"Fanii o sa il placa mult de tot. Prin modul in care joaca, va avea publicul la picioare. Cativa dintre jucatori au glumit pe seama lui, poreliclindu-l "Giovinco". Chiar seamana cu italianul putin. Mingea i se lipeste de picior, ia decizii bune la timp si e un foarte bun transfer pentru echipa noastra. Il cunosc de doar cateva zile, dar pot sa va spun ca e cu siguranta un baiat de treaba. E putin timid, dar e normal, probabil, abia a venit. Sunt convins ca se va integra perfect in grup si ca fanii din MLS il vor iubi si se vor simti fericiti privindu-l cum joaca", a declarat Ring la finalul partidei.