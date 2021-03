Emmanuel Culio, eroul CFR-ului de la Roma, s-a retras din fotbal! Care sunt motivele pentru care a luat aceasta decizie dramatica

Culios a fost unul din cei mai constanti fotbalisti straini care au evoluat in Liga 1 si a castigat numeroase trofee alaturi de CFR Cluj.

Dupa ce s-a despartit de clujeni in urma cu un an, fotbalistul argentinian a revenit in tara natala si a semnat cu Quilmes, divizionara secunda. Motivul plecarii din Romania a fost distanta fata de familie, iar acest lucru a fost inteles de conducatorii CFR-ului, care l-au lasat sa plece sa pretentii financiare.

Emmanuel Culio nu s-a mai prezentat la ultimele antrenamentele ale clubului Quilmes si i-a anuntat pe oficialii clubului, conform El Ascenso, ca vrea sa se retraga, pentru a putea fi alaturi de sotia sa, care se confrunta cu o grava problema de sanatate. Mijlocasul argentinian pune, astfel, punct unui cariere in fotbalul profesionist care a inceput in urma cu aproape doua decenii, la Club Flandria.

Fotbalistul a evoluat de-a lungul carierei, printre altele, pentru Independiente, Racing Club, Galatasaray, Deportivo La Coruna, Al-Wasl, Las-Palmas, Real Zaragoza sau Mallorca, insa cele mai importante performante le-a atins in tricoul CFR-ului, cu care a castigat 9 trofee, incluzand aici si 5 titluri de campion al Romaniei. Pentru fanii clujenilor si ai fotbalului romanesc, Culio va ramane in memorie cu cele doua goluri de la Roma, la primul meci jucat de CFR in Champions League, incheiat cu o victorie cu 2-1 in fata lui AS Roma, datorita dublei argentinianului.

