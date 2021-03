"E Superman si nu stiu eu?!" Ironiile lui Becali la adresa CFR-ului! Ce a spus patronul despre ultimul transfer al campioanei

Gigi Becali a vorbit despre derby-ul care ar putea fi decisiv inainte de startul playoff-ului.

FCSB joaca cu CFR Cluj pe teren propriu pe 19 martie, iar ros-albastrii vor sa isi ia revansa pentru meciul tur, cand au pierdut cu 2-0.

CFR Cluj l-a adus inapoi pe Giedrius Arlauskis, care a fost lasat liber de contract de la Al Shabab. Portarul care a facut senzatie in tricoul campioanei si a salvat-o in repetate randuri inclusiv in meciurile din sezonul trecut din Europa League a acceptat sa revina pe gratis pana la vara.

Gigi Becali a comentat revenirea lui Arlauskis la CFR Cluj, dezvaluind ca nu este impresionat. Mai mult, finantatorul FCSB a declarat ca Vlad este cel mai bun portar din Liga 1.

"Nici nu ma gandesc ca nu vom castiga cu Gaz Metan. Ce intrebare este asta? Pai, daca nu vom invinge aceasta echipa, atunci ce pretentii sa mai avem la titlu? Nu trebuie sa ne mai incurcam de echipele mici. Stiu ca am mai pierdut puncte cu astfel de formatii, dar nu o vom mai face.

Trebuie sa mergem foarte bine, iar eu abia astept meciul cu CFR Cluj. Nu ma intereseaza ce face Edi Iordanescu si nici nu ma intereseaza ca o sa fie suspendat, cum nu ma intereseaza nici ca a venit Arlauskis la CFR. E Superman, tata, si nu stiu eu? Vlad e cel mai bun portar din Liga 1 si am mare baza in el", a spus Gigi Becali pentru ProSport.