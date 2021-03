Anghel Iordanescu tradeaza FCSB-ul si tine cu rivala in lupta pentru titlu! Ce spune fostul selectioner despre situatia de la CFR

Asociat toata viata cu echipa din Ghencea, Anghel Iordanescu a recunoscut ca in acest sezon are alta preferata in lupta la titlu.

Fostul selectioner urmareste fiecare partida a CFR-ului, in special dupa ce a fost instalat fiul sau pe banca clujenilor si este de parere ca Edi Iordanescu si-a pus amprenta pe stilul de joc al echipe. "Traiesc cu intensitate maxima fiecare meci, in ziua in care joaca CFR astept cu emotie sa vad ce se intampla, sunt unul din suporterii inflacarati. Edi a preluat echipa intr-un moment delicat, CFR era in cadere libera, pierduse in campionat, in Cupa Romaniei.

Edi a schimbat stilul de joc, cu mai multa posesie, mai multa circulatie a balonului, dar inca mai sunt urme din mandatul lui Dan Petrescu. CFR vine dupa 3 ani uriasi, a fost o performanta fantastica, cu 3 titluri la rand, plus rezultatele din Europa. Dan Petrescu si-a facut din plin datoria", a declarat Anghel Iordanescu la Digi Sport. De cand a fost preluata de Edward Iordanescu, campioana a inregistrat 11 victorii, 3 egaluri si o singura infrangere, iar CFR-ul se afla pe locul 2, la egalitate de puncte cu ocupanta primului loc, FCSB.

Fiul fostului selectioner se afla la al doilea mandat pe banca clujenilor, dupa ce in primul a fost tinut de conducere doar pentru cateva partide. A castigat o Supercupa a Romaniei in scurta perioada, dar a pierdut in tururile preliminare ale Champions League, contra lui FC Copenhaga, esec care i-a fost fatal si a incheiat prima sa aventura de la CFR.