Eroul CFR-ului de la Arad nu se entuziasmeaza dupa victoria echipei sale: "A fost doar un meci! Sa vedem mai departe!"

Paulo Vinicius a marcat singurul gol al meciului dintre UTA si CFR Cluj.

Dupa meci, fundasul central brazilian a explicat ca in prima repriza echipa sa nu s-a descurcat foarte bine, insa in partea a doua a facut un meci bun si a reusit sa se impuna. De asemenea, Vinicius a spus ca nu se gandeste la meciurile cu FCSB si Craiova, ci la urmatorul meci de campionat, impotriva lui Poli Iasi.

"Ma simt fericit pentru gol, pentru ca am castigat 3 puncte. Nu a fost un meci usor, prima repriza am intrat asa si asa, dar in repriza a doua am intrat mai bine si sunt fericit ca am dat gol si am castigat 3 puncte.

A fost doar un meci, sa vedem mai departe. De fiecare data cand vine un antrenor nou se schimba lucrurile. Mai important este meciul urmator, sa vedem dupa de meciul cu FCSB", a spus Vinicius dupa meci.

Valentin Costache a salutat golul marcat de Vinicius, primul din faza fixa dupa o perioada destul de lunga pentru campioana Romaniei.

"Un adversar foarte bun, a avut un joc de pase foarte bun, au jucat in viteza. Nu avem ce sa facem, nu putem sa pasam meci de meci. Mai sunt si partide in care trebuie sa ne luptam.

Cred ca am asteptat golul asta. Nu am mai dat gol de mult din faza fixa. Sa speram ca o sa marcam mai mult si ca o sa castigam. Vini s-a intors cu acest gol!

Trebuie sa luam meci cu meci, sa castigam fiecare partida, sa nu ne culcam pe o ureche si sa dam tot ce avem mai bun. Fiecare a dat pentru altul si asa am castigat fiecare titlu", a declarat Costache.