Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

”U” Cluj a învins-o cu 1-0 pe FC Argeș sâmbătă seară.

Ultimul meci din etapa #2 a play-off-ului a fost decis de autogolul lui Cătălin Căbuz din minutul 82, care a comis o eroare regretabilă și a deviat balonul în propria poartă.

Emil Boc, un aprig susținător al lui ”U” Cluj, l-a consolat pe Căbuz, care va face parte din lotul României în semifinala barajului cu Turcia de joi (19:00).

”Sincer, îmi pare rău de ghinionul portarului FC Argeș, Cătălin Căbuz , convocat la Națională pentru meciul cu Turcia! Capul sus, Cătălin Cabuz, Mircea Lucescu știe valoare ta, iar noi suntem alături de tine, alături de România.

Hai România! Credem in victoria de la Istanbul de joi, 26 martie”, a scris Boc pe rețelele sociale.

Ilie Dumitrescu nu l-a găsit vinovat pe Căbuz pentru ”gafa anului”: ”E o regulă foarte clară!”

După o pasă a lui Florin Borța, Căbuz a încercat să degajeze, dar a dat pe lângă minge, care a intrat în poartă, spre dezamăgirea piteștenilor, înfrânți de clujeni.

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a comentat gafa lui Căbuz și a semnalat că nu portarul este principalul responsabil, ci Borța.

”Nu trebuie să dai pasa pe spațiul porții, nu ai voie. Ideal ar fi să fie protejat puțin portarul într-o situație de genul ăsta. Este o regulă foarte clară. Dacă vrei să te folosești de portar, nu pe spațiul porții. Dă-i-o pe stângul...

El a vrut să îi dea pe piciorul lui drept, dar este o problemă pentru că el și coboară, deschide puțin. Sunt echipe din Europa care pun portarul să iasă în față, nu i-o dai spre poartă, i-o dai undeva spre 16 metri.

Dacă i-o dai mai în teren, ca să te ajute pe construcție, nu mai ai problema asta, poate să facă preluare, poate să dea direct. Avea timp să facă orice, poți să o preiei, poți să faci orice”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport. 

Publicitate
