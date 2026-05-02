Italienii l-au comparat cu Cristi Chivu, dar antrenorul a recunoscut: „A pus bazele acestei echipe”

Carlos Cuesta, antrenorul Parmei, a vorbit despre Cristi Chivu înaintea meciului cu Inter.

Cristi Chivu și Inter sunt foarte aproape de o performanță incredibilă la finalul acestui sezon; dubla internă: câștigarea Cupei Italiei și a campionatului.

„Nerazzurrii” pot reuși să cucerească „Scudetto” chiar în această etapă. Partida Inter - Parma, din runda 35 din Serie a, va avea loc duminică, 3 mai, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro. 

Carlos Cuesta a recunoscut munca lui Cristi Chivu la Parma

Înlocuitor antrenorului român la Parma și actualul tehnician al „cruciaților” a vorbit despre importanța pe care avut-o Cristi Chivu în acest sezon prin „moștenirea” pe care a lăsat-o.

Carlos Cuesta a punctat și greutatea meciului de duminică pentru antrenorul român și pentru Inter.

„Chivu a pus baze importante pentru a ne ajuta să evităm retrogradarea anul trecut, iar aceste certitudini ne-au ajutat să atingem acest obiectiv anul acesta. Am încercat să creștem și să mergem mai departe.

Îmi imaginez că se va concentra și va da tot ceea ce are mai bun la meciul cu Parma. Am urmărit realizările sale de la Inter. Va fi special pentru el, dar și pentru noi va fi o oportunitate de a juca împotriva unei echipe puternice, de a crește și de a ne demonstra nivelul”, a spus Carlos Cuesta, antrenorul Parmei.

Carlos Cuesta a salvat-o pe Parma de la retrogradare cu patru etape înaintea finalul de sezon în Serie A.

Fost echipă a lui Cristi Chivu are 42 de puncte și se află pe locul 12 în campionat.

Antrenorul similar lui Cristi Chivu

Italienii de la TMW.com au făcut o comparație între Cristi Chivu și Carlos Cuesta, actualul antrenor al lui Parma și cel care a preluat echipa după ce tehnicianul român a plecat la Inter.

Jurnaliștii din „cizmă” au comparat rezultatele celor doi tehnicieni la Parma. 

„Sezonul trecut, Cristian Chivu a început să joace ca antrenor în Serie A la Parma. A jucat 13 meciuri în total, cu un palmares de 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri. Carlos Cuesta a făcut primii pași ca antrenor principal în prima ligă încă din august anul trecut. Până în prezent, a jucat 34 de meciuri, cu un palmares de 10 victorii, 12 remize și 12 înfrângeri.

Cu cifrele menționate anterior, este dificil să comparăm performanțele celor doi antrenori. Totuși, dacă luăm în considerare rata punctelor/meci... descoperim că nu există nicio diferență între Chivu și Cuesta”, scrie TMW.com.

