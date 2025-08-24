La 15 ani distanță de la transfer, sud-americanul l-a asemănat pe afacerist cu Dan Petrescu, evidențiind ambiția uriașă și setea de disciplină a celor doi.



"Dacă nu reziști, trebuie să pleci, asta e clar"



Brandan a avut doar cuvinte de laudă pentru Gigi Becali, mărturisind că a avut o relație excelentă cu acesta încă din prima zi. Fostul fotbalist consideră că presiunea constantă impusă de patron este un element esențial la un club de talia FCSB-ului.



"Cu domnul Becali am avut o relație bună, foarte bună aș putea spune. Mi-a plăcut foarte mult de el, are o ambiție uriașă. Este un fel de Dan Petrescu, doar că el este patron. Vrea disciplină, rezultate și bagă mulți bani în echipă. Este normal să pună presiune", a spus Brandan pentru Digisport.



Mai mult, fostul jucător al FCSB a întărit ideea că exigența patronului este justificată și necesară pentru performanță.



"Jucătorii trebuie să aibă presiune mereu, pentru că nu poți avea rezultate dacă te relaxezi. Domnul Becali pune o presiune pe care toată lumea o știe. Dacă nu reziști, trebuie să pleci, asta e clar. Este un club mare și trebuie să fii tare mental", a adăugat argentinianul.



În prezent, Pablo Brandan s-a stabilit în Argentina, unde administrează o afacere de familie, dar visează la o revenire în România, de data aceasta din postura de antrenor. "Sper să ajung într-o zi în România și să preiau o echipă din campionat. Ar fi un vis pentru mine. Mi-ar plăcea foarte mult să mă întorc", a transmis fostul campion cu Unirea Urziceni și Viitorul Constanța.

