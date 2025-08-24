Cu toate acestea, înaintea duelului cu FC Argeș de duminică seară, de la ora 21:30, liderii vestiarului încearcă să mobilizeze echipa. Florin Tănase și Adrian Șut au transmis un mesaj ferm: presiunea și teama nu își au locul la campioana României, indiferent de adversar.



"Împotriva oricui pornim ca favoriți"



Deși cifrele din clasament arată o echipă în criză, Florin Tănase, căpitanul roș-albaștrilor, refuză să accepte acest lucru. Decarul campioanei a subliniat că valoarea superioară a lotului face din FCSB principala candidată la victorie în orice meci din campionat.



"Sunt convins că lucrurile se vor schimba și vom începe să legăm victoriile. Puteți să spuneți că FC Argeș e favorită, puteți? Eu cred că împotriva oricărei echipe din România pornim ca favoriți", a zis Tănase pentru EAD.



La unison cu liderul său, Adrian Șut a recunoscut frustrarea care domnește în rândul jucătorilor din cauza poziției din clasament, dar promite o reacție pe măsură.



"Cu siguranță ne dorim să câștigăm fiecare meci. Când nu ești pe poziția pe care îți dorești ai așa o frustrare, o dezamăgire, dar vom munci mai mult la antrenamente și o să vină victoriile", a spus și Șut.

