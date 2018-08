ANUNTUL surpriza al Primariei Capitalei! Ce se intampla cu gazonul de pe National Arena dupa dezastrul de la FCSB - Poli Iasi

Gazonul de pe National Arena a aratat foarte rau la partida de duminica dintre FCSB si Poli Iasi.

La mai putin de 24 de ore dupa fluierul de final al partidei, Primaria Capitalei a anuntat cine a castigat licitatia pentru ingrijirea gazonului. Firma SC Sports Fields SRL, aceeasi care a avut si pana acum contract cu FCSB, este cea care se va ocupa de acest lucru.

Contractul in valoare de aproape 100 mii de lei farta TVA, pe o durata de 45 de zile, urmeaza sa fie incheiat in zilele ce urmeaza. In aces interval, Primaria Bucuresti va finaliza o alta procedura.

"Avand in vedere ca solutia era una temporara, Primaria Capitalei a demarat o noua procedura, care a fost atribuita recent: procedura organizata a fost achizitia directa, avand in vedere urgenta serviciului solicitat, iar atribuirea ei in SEAP a fost inregistrata la Directia Generala de Achizitii Publice in data de 3 august, urmatoarea etapa fiind semnarea contractului de servicii. Dintre cele 3 oferte depuse, operatorul economic desemnat castigator a fost cel care indeplinea cerintele tehnice si a depus oferta cu pretul cel mai scazut - respectiv 99.780,80 lei (fara TVA). Suma reprezinta valoarea maxima a contractului, care este raportata la suprafata estimata pe care se vor realiza operatiunile de intretinere; suma ce va fi platita pana la finalul contractului poate fi mai mica, fiind calculata proportional cu prestatiile efectiv realizate. Contractul va fi incheiat pe o durata de 45 de zile, interval in care se va finaliza o alta procedura, pe care Primaria Capitalei o pregateste in prezent", anunta Primaria Capitalei intr-un comunicat de presa.