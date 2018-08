GAZ METAN - DINAMO 3-2 | Eroul gazdelor a pus TINTA pe FCSB: "Cred ca o sa-i batem si pe ei! Nu ma intereseaza daca imi fac vreo oferta!"

Gaz Metan e pe primul loc in Liga 1 dupa victoria cu Dinamo si joaca in etapa urmatoare cu FCSB.

Darius Olaru a deschis scorul in partida cu Dinamo dupa un stop superb si un sut pe langa Penedo. Atacantul liderului din Liga 1, Gaz Metan, spera sa inscrie si in etapa urmatoare, contra FCSB-ului.

"Ne simtim foarte bine, ne bucuram ca am facut un joc bun si ne bucuram ca au venit multi spectatori in aceasta seara. Ma bucur ca am inceput sezonul bine, inca nu ma gandesc sa fac pasul la o echipa mare, vreau sa obtinem ce putem in acest an.



A fost decizia mea sa iau numarul 10, ma bucur ca a acceptat conducerea. Sper sa continui in acest mod.



Noi jucam fiecare meci la victorie, speram sa obtinem cele 3 puncte si cred ca s-ar putea sa le obtinem daca jucam asa. Eu ma gandesc numai la ce se intampla aici si nu conteaza daca va veni (vreo oferta)" a spus Darius Olaru la Digi Sport.