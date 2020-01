"El e cel mai important transfer al nostru! Avem lista si pentru altele, stim pe cine sa aducem!" Petrescu, anunt de ultima ora la reunirea CFR-ului

Din articol Cele mai importante declaratii date azi de Petrescu la reunirea CFR-ului:

Petrescu e nemultumit ca CFR are interzis la transferuri, dar anunta ca se bate la titlu si fara achizitii.

Super Dan asteapta insa din partea TAS ridicarea sanctiunii aplicate la nivel national si spune ca CFR-ul are deja numele jucatorilor pe care-i vrea in aceasta iarna. In afara lui Culio, plecat in Argentina, CFR nu se mai desparte de niciun jucator important. Contractele lui Muresan si Horj, precum si al portarului Fernandez au fost reziliate, in timp ce Boli are probleme cu chinezii de la Guizhou si nu stie daca va continua in Gruia. Tucudean s-a intors la antrenamente dupa 4 luni de pauza. "E cel mai bun transfer al nostru" - spune Petrescu.

"Jucatorii sunt importanti, antrenorii vin si pleaca. Jucatorii castiga meciurile. Sper sa reusesc sa duc la capat acest contract, e bine sa ai o continuitate. Mereu am spus ca m-am simtit bine la Cluj. E clar ca-mi doresc sa am deschisa portita de a putea sa facem transferuri, dar am un lot valoros, numeros. Avem un lot foarte bun, chiar daca ar fi un an interdictia asta eu spun ca ne descurcam.



Avem lista de jucatori pe care-i vrem, sper sa reusim sa-i aducem. Tucudean e cea mai importanta achizitie a CFR-ului. Arata bine fizic, e jucator de calitate, cu o executie poate sa castige orice meci de fotbal. Sper sa reusim sa-l punem pe picioare. De la noi nu pleaca nimeni, nu ne mai despartim de nimeni, dupa ce l-am pierdut pe Culio.

Cei care stau cu mine sau pe langa mine, stiu ca dupa o luna cu Dan Petrescu in pregatire esti alt fotbalist. Acum nu am timp, din pacate.

Cred ca primele 5 echipe din campionat in acest moment au puterea sa se bata la campioat, lupta se va duce pana la capat, cat vor fi sanse matematice pentru toate echipele.

Imi pare rau pentru Cristi Manea, la CFR a jucat foarte bine 2 ani. Si-a facut datoria la CFR. Dupa ce a plecat, nu mai pot sa spun nimic, cei de la FCSB pot sa spuna ce s-a intamplat"