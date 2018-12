El are "pachetul complet"! Jucatorul cu care Becali da lovitura: "Poate sa joace orice" | Care e adevarata PROBLEMA a stelistilor

Un jucator de la FCSB s-a remarcat de departe in acest sezon.

Mirel Radoi a vorbit despre situatia in care se afla FCSB in acest moment. Alternarea intre victorii si infrangeri este considerata de selectionerul de la tineret o problema a faptului ca cei de la club nu au invatat nimic din trecutul echipei in ceea ce priveste constructia unui grup in momentul in care mai multi jucatori au devenit inapti pentru joc.

"Clubul acesta a mai avut astfel de probleme. Ne uitam in 2005, cand Nicolae Dica s-a accidentat, au urmat Ovidiu Petre, Lovin si Mirel Radoi. Trei din patru mijlocasi centrali erau accidentati, doar Paraschiv era apt. Avem deja o istorie si trebuia sa stim sa nu o mai repetam. Nu e prima oara cand clubul intampina aceste probleme. Am avut in spate o istorie si nu am invatat nimic", a spus Radoi la DigiSport.

Totusi, FCSB are un atu. Jucatorul "complet" din Liga 1 se regaseste, potrivit lui Radoi, in echipa lui Gigi Becali.

"Daca luam ca individ si ca jucator tanar, eu cred ca, in acest moment, Dennis Man e jucatorul complet. Daca vorbim stict de tehnica, viteza, forta, mentalitate, de latura psihologica. Eu cred ca el se apropie cel mai mult de "pachetul complet". El poate sa joace orice, poate sa joace dreapta, zona centrala, stanga, poate sa joace in 4-2-3-1, poate sa joace 4-3-3, poate sa joace atacant fals. Este jucatorul care poate acoperi foarte multe pozitii", a explicat Mirel Radoi.