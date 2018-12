Un nou pariu in fotbalul romanesc! "Va fi cel putin ca Dennis Man" Jucatorul care a uimit in ultimele meciuri

Un jucator de doar 17 ani este considerat noul Dennis Man.

Este vorba despre David Miculescu. Mijlocasul a reusit sa se impuna ca un om de baza in echipa inca din prima luna petrecuta la UTA.

Acesta a reusit trei assist-uri pana acum si a fost laudat de antrenorul Ionut Popa la finalul meciului cu Farul, disputat sambata la Constanta.

Acesta l-a comparat cu Dennis Man.

"Ma bucur enorm pentru acest jucator, Miculescu, care la 17 ani a dovedit clasa si maturitate. Acest jucator, care va fi cel putin ca Dennis Man, a evoluat extraordinar timp de 70 de minute. A facut niste lucruri deosebite, a dat si pasa de gol, plus ca are si alura de mare fotbalist la 190 cm. A castigat toate mingile, ce mai, m-a impresionat acest copil! Imi pare rau ca nu l-am bagat mai demult. Joaca de doar 5-6 etape, dar si-a castigat deja locul in echipa", a spus Ionut Popa la Digisport.