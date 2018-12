Dennis Man, atractia MOMENTULUI in fotbalul romanesc! Un alt gigant intra in cursa, dupa Fener si Man.United!

Dennis Man are tot mai multe oferte.

Gigi Becali poate da lovitura cu tanarul Dennis Man, atacantul devenit unul dintre cei mai importanti oameni de la FCSB in ultima perioada.

Becali sustine ca a refuzat deja 13 milioane de euro de la Fenerbahce, iar jucatorul e pe radarul lui Jose Mourinho la Manchester United.

Italienii de la ForzaRoma.it anunta ca si Roma il are in vizor pe Man, insa il poate pierde daca nu se grabeste. Becali vrea 30 de milioane de euro, iar Fener a inaintat deja prima oferta prin intermediul unui impresar. Mourinho ii da sfaturi lui Becali despre Man, a anuntat patronul FCSB.

"Man creste pe zi ce trece. Presiunea pe care o pun eu este de barbati, la bani, la transferuri. Cine e barbat, rezista la presiunea pe care o pun. I-am spus ca a zis Mourinho ca ai scazut putin, ca ai o cadere de caracter. Daca spune Mourinho asta, el stie ce spune ca el are om la fiecare meci. Scadere de caracter adica nu va mai face fotbal total. Superficialitate. Dupa ce i-am spus asta, a devenit bomba. El ne-a castigat 2 meciuri de unul singur, ne-a adus 6 puncte.

Nu trebuia sa va divulg de Mourinho, acum o sa comentati. O sa spuna unii, minte Becali. Bine, minte. Dar faptul ca se intereseaza (Mourinho) de el? Niciodata nu v-am spus o minciuna. Eu v-am spus adevarul. Am avut oferta de la impresar. Am spus exact cum am primit eu informatia. De la o echipa, nu va pot spune.. Asa cum am primit eu informatia. Asa mi-a spus si asa v-am spus si eu voua. Mi-a spus ca maine imi da 13 milioane de euro, si eu am spus <<nu>>. Am cerut 30 de milioane. Si la revedere.", a spus Becali la PROX.