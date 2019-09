El ar putea fi surpriza lui Vintila pentru Piturca! "Perla" lui Becali a revenit la antrenamente | FOTO

Craiova - FCSB se joaca duminica, ora 21:00, pe "Ion Oblemeco".

Bogdan Vintila este convins ca echipa sa va face un meci mare contra Craiovei, iar antrenorul FCSB se bazeaza si pe o serie de reveniri a jucatorilor accidentati.

Morutan, Tanase, Balgradean sau Planic au revenit dupa accidentari, dar cea mai importanta revenire pare a fi cea a lui Dennis Man. Jucatorul s-a antrenat normal astazi si ar putea fi pe teren contra Craiovei, chiar daca nu din primul minut.

"Baietii sunt pe drumul cel bun. Momentan, nu a revenit nimeni. E un singur jucator care poate sa apara in meciul cu Craiova, dar nu vrea sa spun cine. Vreau sa am si eu o surpriza pentru nea Piti. Nu e vorba de Gnohere", declara Vintila in conferinta de presa.

Dennis Man s-a accidentat in minutul 10 al meciului cu Botosani pe 29 iulie. Verdictul medicilor a fost o luna si jumatate de pauza, iar perioada tocmai a expirat.