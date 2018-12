Gardos a rupt tacerea! Fundasul vandut cu 6.8 milioane de FCSB poate pleca de la Craiova in iarna: "In conditiile astea nu am cum sa raman, pentru ca nu sunt fericit"

Florin Gardos recunoaste: poate pleca de la Craiova in iarna. El spune ca nu este fericit.

Florin Gardos nu scapa de perioada neagra care il urmareste. Accidentarile l-au tinut pe loc in ultimii ani, iar aventura sa in Anglia s-a incheiat rau. Revenit la Craiova, el spera sa se relanseze, dar nu evolueaza deloc sub comanda lui Mangia. Gardos recunoaste ca ar putea pleca din Banie in iarna.

"Nu pot decat sa le multumesc (n.r fanilor), ma intalnesc cu oamenii zi de zi, fie ca ma duc la un magazin sau pe strada, lumea imi zice ca isi doreste sa joc. E un lucru care ma face sa ma simt bine si sa imi doresc sa raman. Nu stiu ce va aduce 2019. Habar nu am. Eu am incercat tot timpul sa ma antrenez cat mai bine, sa imi fac treaba, daca nu am jucat...asta a fost alegerea antrenorului.

Imi doresc sa treaca odata perioada asta. Parca in ultimii 3-4 ani nu am reusit sa redescopar placerea de a juca fotbal, nu am avut continuitate deloc. Asta imi doresc, sa am continuitate, pentru ca altfel nu am cum sa revin la nivelul la care imi doresc eu in primul rand si stiu ca lumea are asteptari mari de la mine. Asta imi doresc, putina continuitate si sa ma ridic la nivelul asteptarilor.

Imi doresc sa raman. Trebuie sa am niste discutii cu cei din conducere. Eu imi doresc sa raman, dar in conditiile astea nu am cum sa raman, pentru ca nu sunt fericit. Si daca nu ma simt bine intr-un loc, nu are rost sa stau", a declarat Florin Gardos, conform Telekom Sport.