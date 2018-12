ULTIMA ORA | Hagi, atac dezlantuit la adresa lui Mihai Stoica: "Nu din cauza lui Becali a pierdut Steaua titlul! Cauta alibiuri sa nu-l dea Gigi afara"

Hagi i-a raspuns astazi lui Mihai Stoica, dupa ce managerul FCSB se aratase deranjat de faptul ca Hagi vorbeste despre Tanase si Coman in conferintele de presa de la Viitorul

Hagi ii transmite lui Mihai Stoica "sa mai reflecteze putin" si il indica pe el ca fiind unul dintre vinovatii pentru faptul ca FCSB nu a mai castigat titlul de trei ani.

"Meme, mai gandeste-te, mai reflecteaza. Jucatorii aia de care vorbesti tu (Tanase si Coman) va vor face campioni."

"Ei cauta alibiuri ca sa nu ii dea Gigi afara, pentru ca nu din cauza lui Gigi a pierdut Steaua campionatul, ci din cauza lor", a spus Hagi intr-o conferinta de presa sustinuta astazi.

Ce spusese Mihai Stoica zilele trecute:



"Ma deranjeaza cand Hagi vorbeste, face conferinta de presa, despre Coman si despre Tanase. Ma deranjeaza foarte tare pentru ca aia nu mai sunt jucatori la Viitorul, nu mai are nici procente."

"Eu nu sunt Cristian Bivolaru! Eu nu-l respect doar pe Hagi, eu respect toti patronii din fotbalul romanesc. Cristi Bivolaru si-a permis sa spuna niste chestii infioratoare, sa spuna el ca a vorbit cu doi jucatori de la FCSB si ca sunt nemultumiti de statutul lor. Chiar daca era asa, tot nu se spuneam. Eu nu spun ce as putea sa spun, pentru ca nu-mi sta in caracter. Eu nu vorbesc de jucatorii care vin de la Viitorul la noi, desi as avea ce sa spun, credeti-ma", a spus Mihai Stoica la DigiSport.