Spinazzola va fi prezent la finala EURO 2020! Imagini impresionante cu fundasul italian in avionul "Squadrei Azzurra"

Coechipierii i-au dedicat victoria din meciul cu Spania, iar el nu le-a ramas dator! Leonardo Spinazzola, 28 de ani, a decis sa fie alaturi de "Squadra Azzurra" pe Wembley, la marea finala de la EURO 2020.

Operat la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat grav in meciul Belgia - Italia, scor 1-2, fundasul Romei este trup si suflet alaturi de coechipierii sai din nationala Italiei, care, astazi, vor juca impotriva Angliei, cu trofeul Campionatului European pe masa.

Aflat in carje, Spinazzola s-a urcat in avionul care a dus echipa antrenata de Roberto Mancini la Londra. Gestul facut de Leonardo i-a impresionat pe fotbalistii italieni, care, rand pe rand, au stat de vorba cu el.

