Cosmar pentru Conor McGregor! Irlandezul si-a rupt piciorul in prima runda a luptei cu Poirier

Conor McGregor si Dustin Poirier s-au infruntat pentru a treia oara, duminica, 11 iulie, in gala UFC 264.

Irlandezul a pierdut prin TKO, dupa a suferit o accidentare grava cu doar cateva secunde inainte de finalul primei runde.

La începutul luptei, McGregor a încercat sa-i aplice adversarului sau o lovitura de picior, dar acesta a reusit sa o blocheze.

In acel moment, irlandezul a simtit o durere puternica la nivelul piciorului stang.

Totusi, McGregor a continuat lupta! In timpul unui schimb de pumni, el a facut un pas in spate, moment in care piciorul sau a cedat. Irlandezul s-a prabusit pe spate.

Meciul a fost oprit imediat, iar echipa medicala a intervenit de urgenta.

Dustin Poirier a fost desemnat invingator prin knockout tehnic.

La finalul luptei, americanul a descris ceea ce s-a intamplat cu McGregor.

"Si-a fracturat glezna la inceputul luptei, la una dintre loviturile de picior si, apoi, s-a rupt", a declarat Poirier, conformThe Guardian.