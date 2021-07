Angel Di Maria a dezvăluit ce i-a spus Messi inainte de finala Copa America, pe care a reusit sa o decida: "Asa a fost"

Argentina a invins-o pe Brazilia, scor 1-0, in finala Copa America 2021. "Pumele" au castigat trofeul dupa o pauza de 28 de ani.

Eroul meciului de pe "Maracana" a fost Angel Di Maria, 33 de ani. In minutul 22, mijlocasul echipei Paris Saint-Germain a reusit sa marcheze un gol spectaculos.

Inaintea finalei de la Rio de Janeiro, Di Maria a primit un mesaj de incurajare din partea lui Lionel Messi, capitanul Argentinei. La finalul meciului, jucatorul de la PSG a dezvaluit ce i-a spus liderul "Pumelor".

"E incredibil! El imi multumea, eu ii multumeam. Leo mi-a zis inainte de meci ca asta era finala mea, pentru ca nu am jucat cu Chile in finala din Statele Unite si nu am jucat nici in finala Mondialului din 2014. Ce s-ar fi intamplat daca as fi jucat in acele finala? Nu stiu. Asa a fost sa fie, sa joc azi si sa castigam", a declarat Di Maria, conform Mundo Deportivo.

"Sun fericit pentru fetele mele, pentru sotia mea si pentru toata lumea care ne-a sustinut si a venit aici. Urmeaza un Campionat Mondial si avem un moral foarte bun", a mai spus fotbalistul argentinian.