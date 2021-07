Saptamana de vis pentru Gabriela Ruse la Hamburg! Romanca a invins doua jucatoare de top 50 WTA si s-a calificat in prima finala WTA a carierei 

La 23 de ani, Gabriela Ruse joaca prima finala de simplu in cadrul unui turneu WTA. Adversara sa va fi Andrea Petkovic.

Gabriela Ruse a acces in prima finala de simplu in cadrul unui turneu WTA. Sportiva din Bucuresti in varsta de 23 de ani (198 WTA) a castigat al patrulea meci consecutiv in competitia WTA 250 de la Hamburg, invingand-o in semifinale pe Dayana Yastremska (38 WTA) cu revenire de scor, castigand 6-1, 6-4, dupa un prim set cedat, 2-6.

Dupa aproape doua ore de lupta acerba, Gabriela Ruse a fost vizibil emotionata si initial socata cand a incercat sa realizeze unicitatea performantei de a fi atins prima finala intr-o intrecere in circuitul WTA.

"Sunt socata! Ii multumesc antrenorului care ma sprijina in fiecare zi! Le multumesc spectatorilor care m-au sustinut in fiecare zi, dar si parintilor mei! Nu imi pot gasi cuvintele, e de necrezut ce mi se intampla! Dupa o lunga serie de accidentari, am reusit performanta carierei! Sunt fericita! Am crampe si dureri in tot corpul," a spus Gabriela Ruse dupa meci, conform ProSport.

"Nu mi-a venit sa cred ca am reusit sa castig meciul asta, avand in vedere cat de obosita sunt si ce crampe aveam la un moment dat. Ma bucur foarte mult ca sunt in finala si imi doresc sa fiu bine fizic si sa arat maine cel mai bun tenis al meu," a adaugat Gabriela Ruse pentru DigiSport.

In finala turneului de la Hamburg, programata sa inceapa duminica, 11 iulie de la ora 13:00, Gabriela Ruse o va avea ca oponenta pe Andrea Petkovic (130 WTA). Va fi prima intalnire intre cele doua jucatoare, Petkovic - semifinalista la Roland Garros in 2014 - avand de partea sa experienta celor 6 titluri WTA castigate.

In ierarhia WTA LIVE, Gabriela Ruse a facut deja un salt impresionant de 47 de pozitii in urma acestei calificari in finala, ajungand pana pe locul 151 mondial si depasind-o pe prietena sa buna, Jaqueline Cristian, alaturi de care a jucat singura finala WTA de pana in prezent, dar in proba de dublu, in turneul de la Bucuresti.

Victoriile Gabrielei Ruse la turneul WTA 250 de la Hamburg



16-imi: 7-5, 7-6 cu Jil Teichmann (55 WTA)

Optimi: 6-2, 6-2 cu Anna Zaja (372 WTA)

Sferturi: 6-4, 1-6, 7-5 cu Danielle Collins (48 WTA)



Semifinale: 2-6, 6-1, 6-4 cu Dayana Yastremska (38 WTA)