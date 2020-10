Edi Iordanescu si-a trimis doar secunzii la Astra! Motivul din spatele acestei decizii

Rezultatele slabe din startul campionatului au facut ca intelegerea dintre Bogdan Andone si Astra Giurgiu sa se incheie.

Ioan Niculae spera sa il aduca pe Edi Iordanescu, dar nu s-a semnat inca nimic. Iordanescu nu a dorit sa dea declaratii, iar Dani Coman a spus ca antrenorul roman are momentan niste probleme. La negocieri, fostul antrenor de la Gaz Metan i-ar fi cerut lui Niculae ca salariile jucatorilor sa fie aduse la zi, potrivit DigiSport. Acest lucru ar insemna plata celor 4 salarii plus platirea primelor de puncte pentru locul 3 din sezonul trecut. Niculae i-a spus lui Iordanescu ca acest lucru se va intampla dupa ce vor fi virati banii pentru Denis Alibec. Cu toatea acestea, atacantul roman nu a plecat la Qadisiyah, in Arabia Saudita. Edi Iordanescu nu vrea sa preia nicio echipa pana in noiembrie. In perioada urmatoare sotia lui va nastea si doreste sa fie alaturi de ea.

Totusi, Ioan Niculae are incredere in Iordanescu, iar pana la venirea lui, echipa va fi condusa de secunzii pe care i-a avut la Gaz Metan. Ieri, antrenamentul Astrei a fost condus de oamenii lui Iordanescu.

"Antrenamentul (n.r. de miercuri) este condus de Radu Alexandru, Bogdan Parvu, Bebe Barbulescu si Ionut Bosneag, antrenor cu portarii. Cei pe care vi i-am enumerat mai devreme sunt cei care au fost in staff la Medias.

Da, ni-l dorim pe Edi foarte mult. Am avut discutii cu el si ieri, si azi. E o varianta foarte buna, dar vom vedea zilele urmatoare. In momentul de fata, Edi nu vrea sa antreneze din diverse motive. Are niste probleme si nu se stie ce va fi peste o saptamana. Nu e vorba de probleme medicale", a declarat Dani Coman pentru DigiSport.