Motivul pentru care Edi Iordanescu nu a dorit sa semneze cu Universitatea Craiova! "Am regretat ca nu am mers!"

Antrenorul roman este liber de contract dupa ce in pauza cauzata de de pandemie a decis sa nu mai antreneze Gaz Metan Medias.

Iordanescu JR a fost dorit de mai multe ori la Craiova de Mihai Rotaru, dar fostul antrenor al ardelenilor a declarat ca nu a plecat de la echipa, deoarece a vrut sa isi duca treaba pana la capat.

"A fost a doua oara cand am fost in contact cu patronul de acolo, ii multumesc pentru interes. Daca prima oara deja aveam un agajament si am plecat in alta parte, acum eram sub contract cu Gaz Metan si trebuia sa platesc o clauza foarte mare pentru eliberarea mea.

Eram aproape de o performanta, care s-a si intamplat, imi doream sa ajungem in play-off si am vrut sa imi duc munca la capat", a declarat Edi Iordanescu pentru Realitatea Sportiva.

De asemenea, el a declarat ca a regretat faptul ca nu a mers la Craiova, pentru ca echipa din Banie il putea ajuta sa atinga obiective mult mai mari.

"Am regretat ca nu am mers, nu neaparat ca era vorba despre Craiova, dar la un club care mie imi dadea posibilitatea sa duc munca la alt nivel, cu alte obiective. Dar nu am regretat atat de mult asa cum o faceam daca nu ajungeam in play-off cu Gaz Metan Medias, astfel ca satisfactia realizarii obiectivului a pus in plan secund aceasta posibilitate", a spus antrenorul roman.