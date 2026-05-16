Femeia care l-a făcut pe Gigi Becali să arunce cu banii! Patronul FCSB a renunțat și la sacoul de pe el

Gigi Becali (67 de ani) a rememorat o întâmplare petrecută la un restaurant din Capitală, în tinerețe, în perioada în care era necăsătorit. Patronul echipei din Superliga a dezvăluit că celebra piesă „Un actor grăbit” a Laurei Stoica l-a făcut să-și piardă mințile pentru câteva clipe.

Spectacol cu mii de dolari la restaurant

Potrivit omului de afaceri, prestația regretatei cântărețe l-a impresionat atât de mult încât a scos o pungă de bani și a aruncat-o pe scenă, apoi a renunțat și la sacoul de pe el și la lațul de aur de la gât, pe care le-a aruncat pe scenă.

„Asta îmi plăcea dintre toate melodiile românești. O cânta fata aia, Laura Stoica. Când a cântat-o odată la Spaniol, la restaurant, la Spaniol. Și eu eram acolo, aveam o pungă de bani și eu i-am aruncat ei toți banii. După am scos și am aruncat și cravata de la gât și haina am aruncat-o pe scenă. Aveam un lanț, l-am scos și pe ăla și l-am aruncat pe scenă”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.