Femeia care l-a făcut pe Gigi Becali să arunce cu banii! Patronul FCSB a renunțat și la sacoul de pe el

Gigi Becali (67 de ani) a rememorat o întâmplare petrecută la un restaurant din Capitală, în tinerețe, în perioada în care era necăsătorit. Patronul echipei din Superliga a dezvăluit că celebra piesă „Un actor grăbit” a Laurei Stoica l-a făcut să-și piardă mințile pentru câteva clipe.
Spectacol cu mii de dolari la restaurant
Potrivit omului de afaceri, prestația regretatei cântărețe l-a impresionat atât de mult încât a scos o pungă de bani și a aruncat-o pe scenă, apoi a renunțat și la sacoul de pe el și la lațul de aur de la gât, pe care le-a aruncat pe scenă.
„Asta îmi plăcea dintre toate melodiile românești. O cânta fata aia, Laura Stoica. Când a cântat-o odată la Spaniol, la restaurant, la Spaniol. Și eu eram acolo, aveam o pungă de bani și eu i-am aruncat ei toți banii. După am scos și am aruncat și cravata de la gât și haina am aruncat-o pe scenă. Aveam un lanț, l-am scos și pe ăla și l-am aruncat pe scenă”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.
După concert, însă șeful locației l-a chemat pe Gigi Becali într-un birou pentru a-i returna bunurile, regretata cântăreață explicându-i că suma era mult prea mare pentru a o accepta.
„Ea, săraca, Dumnezeu să o ierte. M-a chemat Bădoi la el în birou, era unul Bădoi, șef de unitate. Zice «Gigi, vino puțin!». M-am dus în birou, mi-a dat cravata și haina. Mi-a dat lanțul și mi-a zis: «Nu pot să accept, sunt foarte mulți bani».
Eu mi-am revenit din nebunie, înnebunisem. Am luat lanțul, am luat banii, i-am lăsat 1.000-2.000 de dolari. Eu îi lăsasem vreo 20.000. Erau bani mulți la vremea aia. Eu eram rușinos, mi-era rușine că îi iau înapoi, dar erau bani mulți”, a transmis finanțatorul FCSB.
Patronul FCSB a mai spus că muzica Laurei Stoica îi amintește de perioada tinereții, adăugând că pe plan internațional prefera piesele Tinei Turner.
„E o frumoasă melodie, dar o cânta ea frumos. Erau melodii de tinerețe, frumoase. Au trecut. Toate sunt trecătoare. Dar din străinătate îmi plăcea The Best, de la Tina Turner”, a conchis Becali.