Ruptură totală la CFR Cluj! Varga l-a luat la rost pe Daniel Pancu: ”Nu vii tu să-mi faci aici regulile!”

Dezamăgit de decizia lui Pancu de a merge la Rapid, dar și de atitudinea antrenorului când a fost întrebat în ce condiții ar continua la CFR Cluj, Ioan Varga a lansat un atac dur la adresa tehnicianului.

În plus, Varga a transmis că Daniel Pancu trebuie să plătească o clauză de reziliere de 50.000 de euro în cazul în care va dori să plece la Rapid.

”Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta! Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile. Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj… n-a condus până acum un club. Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj”, a spus Ioan Varga, conform Prosport.

Declarația care l-a înfuriat pe Ioan Varga

În momentul în care a fost întrebat în ce condiții ar accepta să continue pe banca celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu a cerut printre altele salarii la zi, o bază de pregătire, dar și unele transferuri.

”În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă, în alte condiții. Continuarea e în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, a declarat Daniel Pancu.