Nelu Varga, finantatorul partidelor politice! Contract colosal castigat de compania actionarului de la CFR Cluj

Nelu Varga, sponsor serios al partidelor politice.

Un raport al Autoritatii Electorale Permanente a dezvaluit faptul ca firma Formin SA, la care este actionar si Nelu Varga, finantatorul CFR-ului, a sponsorizat PNL Timis cu 24 de mii de lei.

In anul 2018, societatea a castigat de la AGENTIA NATIONALa PENTRU LOCUINTE un contract in valoare de 14.434.692.89 lei, fara TVA, pentru a construi locuinte sociale in Timis.

Contracte cu statul castigate de firma lui Varga

"Firma Formin se ocupa, in baza unui contract incheiat in 2019 de fantanile din Timisoara. Banii pe care ii primește pentru acest serviciu nu sunt neglijabili: 5.783.378 lei, fara TVA. La vremea respectiva, Primăria Timisoara era condusa de Nicolae Robu, membru marcant si vocal in PNL.

In 2019, compania Formin a castigat un contract in valoare de 7.150.816 lei, fara TVA, de la Compania de Apa din Timisoara.

In noiembrie 2020, Formin a castigat un contract de 199.000 lei, fara TVA, de la SOCIETATEA NATIONALa A APELOR MINERALE pentru executia de foraje. Societatea nationala este condusa de Iuliu Alin Udriste, fost PSD-ist care a sarit in barca liberalilor", scriu jurnalistii de la gazetadecluj.ro.