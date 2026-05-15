După multiple discuții cu șefii lui UTA, Adrian Mihalcea a luat decizia finală!

Antrenorul de 49 de ani a anunțat, înaintea ultimului meci din play-out cu Unirea Slobozia, că va rămâne la Arad încă un sezon, după o nouă rundă de discuții cu președintele Alexandru Meszar.

„Vom continua încă un an împreună. Am avut o altă discuție cu domnul Meszar, nu am cerut garanții, ci îmbunătățirea sau menținerea acestui nivel al echipei. Mi-a promis că va face tot ce depinde de dânsul și a făcut totul să mă convingă”, a declarat Mihalcea, potrivit aradon.ro.

Problemele financiare îl făcuseră să ia în calcul plecarea

Pe parcursul sezonului, Mihalcea a lăsat de mai multe ori de înțeles că ar putea pleca de la UTA, deși contractul său este valabil până în vara lui 2027.

Tehnicianul fusese nemulțumit de problemele financiare ale clubului și de lipsa unor perspective clare pentru sezonul următor. În plus, conducerea arădenilor pregătea o reducere de buget, iar obiectivul play-off-ului părea tot mai greu de atins.