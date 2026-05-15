După multiple discuții cu șefii lui UTA, Adrian Mihalcea a luat decizia finală!

UTA Arad a reușit să-l convingă pe Adrian Mihalcea să continue pe banca tehnică și în sezonul viitor, după mai multe săptămâni în care despărțirea părea iminentă.

Antrenorul de 49 de ani a anunțat, înaintea ultimului meci din play-out cu Unirea Slobozia, că va rămâne la Arad încă un sezon, după o nouă rundă de discuții cu președintele Alexandru Meszar.

„Vom continua încă un an împreună. Am avut o altă discuție cu domnul Meszar, nu am cerut garanții, ci îmbunătățirea sau menținerea acestui nivel al echipei. Mi-a promis că va face tot ce depinde de dânsul și a făcut totul să mă convingă”, a declarat Mihalcea, potrivit aradon.ro.

Problemele financiare îl făcuseră să ia în calcul plecarea

Pe parcursul sezonului, Mihalcea a lăsat de mai multe ori de înțeles că ar putea pleca de la UTA, deși contractul său este valabil până în vara lui 2027.

Tehnicianul fusese nemulțumit de problemele financiare ale clubului și de lipsa unor perspective clare pentru sezonul următor. În plus, conducerea arădenilor pregătea o reducere de buget, iar obiectivul play-off-ului părea tot mai greu de atins.

După succesul cu Csikszereda, Mihalcea a avut chiar câteva gesturi către suporteri care au alimentat zvonurile despre o posibilă despărțire.

În ultimele săptămâni, numele lui Adrian Mihalcea a fost asociat și cu Farul Constanța, după cum Sport.ro a scris aici.

Clubul de la malul mării l-ar fi avut pe lista principalelor variante pentru banca tehnică, în contextul în care se discuta despre o posibilă despărțire de Flavius Stoican după încheierea play-out-ului.

Totuși, antrenorul a negat existența unor negocieri cu alte cluburi și a explicat că sprijinul fanilor și discuțiile cu conducerea au cântărit decisiv în alegerea sa.

„Nu a fost nimic cu Farul Constanța. Nu am avut nicio ofertă. A contat și sprijinul suporterilor, mă bucur că i-am făcut să își dorească să continuăm”, a mai spus Mihalcea.

Bilanț solid pe banca arădenilor

Adrian Mihalcea a preluat-o pe UTA la începutul sezonului și a reușit să stabilizeze echipa într-un moment complicat.

În cele 40 de meciuri pe banca arădenilor, tehnicianul a înregistrat 15 victorii, 13 remize și 12 înfrângeri.

UTA va încheia sezonul în deplasare, contra celor de la Unirea Slobozia, într-un meci programat luni, 18 mai, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

