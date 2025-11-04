OFICIAL Echipa etapei a 15-a din Superligă! Cel mai tare este antrenorul rundei

Echipa etapei a 15-a din Superligă! Cel mai tare este antrenorul rundei
Alexandru Hațieganu
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat echipa ideală a rundei cu numărul 15, ultima a turului.

Mamoudou KaramokoElias CharalambousDarius OlaruTobias Christensenechipa etapei
Turul sezonului regular 2025-2026 din Superligă s-a încheiat, iar Liga Profesionistă de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa ideală a etapei cu numărul 15.

PORTAR

Stefan Krell (Petrolul Ploiești) - A avut șapte intervenții, inclusiv un penalty apărat, capitol la care s-a evidențiat pe prima scenă și în sezonul trecut.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A dominat flancul drept. A făcut excelent ambele faze de joc.

Dmytro Pospielov (UTA Arad) – Și-a trecut iar numele pe tabelă. A fost al 11-lea gol al său în SuperLigă.

Mario Tudose (FC Argeș) – Responsabilizat cu banderola pe braț, a devenit cel mai tânăr căpitan din acest sezon. A fost la înălțime pe toată durata partidei.

Din Alomerović (UTA Arad) - A pasat decisiv pentru golul care a deschis drumul arădenilor spre victorie.

MIJLOCAŞI

Ionuț Vînă (Farul Constanța) – Gol și pasă decisivă. Se află într-o vizibilă creștere de formă.

Tobias Christensen (FC Rapid) – Dirijorul giuleștenilor de la mijlocul terenului a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Darius Olaru (FCSB) – Cel mai bun meci din ediția curentă pentru căpitanul bucureștenilor. A ajuns la 51 de goluri marcate în SuperLigă.

ATACANŢI

Narek Grigoryan (Farul Constanța) - A pus multă presiune pe apărarea adversă. A izbutit un gol și o pasă decisivă.

Mamoudou Karamoko (Dinamo - foto) – A marcat golul care a readus-o pe Dinamo în joc. Intrarea lui pe teren a schimbat jocul roș-albilor bucureșteni.

Andrezinho (Oțelul Galați) – Gol și pasă decisivă pentru un succes mare reușit de gălățeni.

ANTRENORUL ETAPEI

Elias Charalambous (FCSB) - Bucureștenii au făcut cel mai bun meci în deplasare din acest sezon, reușind o victorie importantă în lupta pentru play-off.

Clasamentul din Superligă la sfârșitul turului

