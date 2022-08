Echipa din Superliga care i-a pus gând rău lui FCSB: "Intrăm să câștigăm! Vreau din tot sufletul"

Antrenorul lui FC Botoşani, Mihai Teja, speră ca echipa sa să confirme forma bună în care să afle şi să învingă FCSB în partida de duminică, care se va disputa pe Stadionul Municipal din Botoşani.

Ce spune Mihai Teja înainte de FC Botoșani - FCSB

El a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să intre motivaţi în teren "pentru a lua maximum" de puncte.

"Un adversar greu. Vom intra şi la meciul acesta să câştigăm. La fiecare meci trebuie să avem aceeaşi mentalitate, aceeaşi determinare, curaj, forţă. Trebuie să arătăm forţa aceasta pe teren şi cred că băieţii pot să facă lucrul acesta, pentru că se pregătesc foarte bine şi eu am mare încredere în ei.

Nu e greu să motivezi un grup care vrea să arate tot timpul că e mai bun. (...) Noi trebuie să intrăm motivaţi, să fim agresivi şi în primul rând să ne vedem de jocul nostru", a afirmat Teja, potrivit Agerpres.

Tehnicianul de la Botoşani susţine că nu are de luat revanşe în faţa echipei pe care a antrenat-o în trecut.

"Nu am nicio revanşă. La fiecare echipă la care am fost şi cu care am jucat împotriva FCSB mi-am făcut doar datoria. Vreau să câştig din tot sufletul. Îmi doresc. Nu am nicio revanşă. Am petrecut clipe frumoase acolo", a mai spus Teja.

Înaintea acestui joc, FC Botoşani ocupă prima poziţie în clasament, cu 11 puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 12, cu şase puncte.