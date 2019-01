"E un jucator care imi place!" Transferul URIAS pe care il cere Teja la FCSB! Planul noului antrenor

Teja a laudat prima achizitie din mandatul sau de la FCSB.

Mihai Teja e gata sa schimbe sistemul la FCSB - noul antrenor al echipei a dezvaluit ca este gata sa joace 4-3-3. Noua achizitie, Florentin Matei, are toate sansele sa fie titular.

"In spatele varfului sau chiar al doilea atacant (poate juca Matei). E un jucator bun, care a crescut foarte mult, a acumulat experienta, maturitate. A jucat foarte bine in Croatia. E un jucator matur, desi are 25 de ani. L-am vazut si la Astra, eu cred ca a facut lucruri foarte bune la Astra.



Eu il vad un jucator foarte bun (pe Dragos Nedelcu). Am spus, jucatorii Stelei sunt jucatori cu calitate, care pot face diferenta in orice moment. Ma bucur pentru Morutan ca a ajuns la Steaua si eu cred ca poate sa faca mult mai multe la Steaua si sa evolueze mult. (Teixeira) e un jucator complet, inteligent, care poate sa iti dea liniste in joc, poate sa-ti aduca un plus si, cu siguranta a ajutat Steaua" a spus Mihai Teja la Telekom Sport.

Teja a vorbit si despre posibilele achizitii insa nu a dorit sa spuna cat de aproape sunt de venirea la FCSB. Teja l-ar dori pe Ivanov de la Gaz Metan, insa nu e convins ca acesta va ajunge la FCSB. Teja l-ar vrea si pe Fabbrini - acesta ar deveni al 2-lea italian din istoria FCSB-ului, dupa Piovaccari: "Nu stiu, sunt mai multi jucatori pe lista pe care eu i-as dori, dar acum e si in functie de cum putem sa ii aducem. Fabbrini e un jucator care imi place" a mai spus Teja.