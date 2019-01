Teja si-a asigurat spatele! Detaliul din contract pe care nu l-a omis: "Asa e cel mai bine!" Decizia clara a noului antrenor 

Mihai Teja este noul antrenor de la FCSB.

Gigi Becali l-a ales pe Mihai Teja sa-i ia locul lui Nicolae Dica pe banca stelistilor.

Fostul antrenor de la Gaz Metan a dezvaluit ca nu are nicio clauza de reziliere in contract si este liber sa plece cand vrea sau poate fi dat afara in orice moment, fara alte obligatii.

"Obiectivul este castigarea campionatului. Nu am clauza de reziliere. Daca vreau sa plec, plec, daca vor sa ma dea afara, ma pot da. Nu am dorit o astfel de clauza. Daca lucrurile nu merg bine sau eu imi dau seama ca lucrurile nu merg bine, nu cred ca voi vrea sa mai stau. Cred ca cel mai bine e sa ne despartim intr-un mod amiabil. Asa este cel mai bine. Nu am venit sa castig bani la Steaua, am venit sa fac performanta", a spus Teja la TelekomSport.