"Nu exista scut intre mine si patron, nu suntem la RAZBOI!" Anuntul facut de Teja despre Gigi Becali! Ce i-a promis patronul FCSB-ului

Mihai Teja este convins ca nu va avea probleme in relatia cu Becali.

Mihai Teja a vorbit despre relatia cu patronul Gigi Becali, cel care i-a promis ca nu se va implica la echipa in prima jumatate de an.

"Au fost discutii. V-am spus, domnul Becali mi-a spus ca sase luni de zile nu se baga deloc, nu il intereseaza. Am avut discutii foarte importante in ceea ce priveste echipa, despre jucatorii pe care vreau sa ii aduc. A fost foarte deschis. Asa mi-a promis, ca vrea sa se schimbe un pic, ca o sa am mana libera pana in vara.



Nu exista scut intre mine si patron. Nu suntem la razboi. Cred ca trebuie sa avem un dialog, o colaborare buna, vom lua deciziile impreuna. Eu asa cred ca trebuie sa se lucreze la un club profesionist. Sigur, parerea patronului este cea mai importanta" a spus Mihai Teja la Telekom Sport.

Noul antrenor de la FCSB a vorbit si despre duelul cu Dan Alexa pentru preluarea echipei, despre bucuria lui Mihai Stoica dupa ce Becali l-a ales pe Teja in dauna antrenorului de la Calarasi, dar si despre sistemul de joc pe care il va alege si cine va fi capitan.

"Nu m-am simtit in competitie (cu Alexa). Este normal sa ai mai multe contacte si sa iti alegi antrenorul in functie de ceea ce vrei sa joace echipa ta. Ar fi trebuit sa fie 20 de antrenori in cursa pentru principal la FCSB, pentru ca asa e normal sa fie mai multe nume.



4-2-3-1 si 4-3-3 sunt cele doua sisteme. Totul depinde si de baieti, de jucatori, de cum percep lucrurile.



Eu am o relatie foarte buna cu Meme Stoica. Il respect foarte mult pentru ca a facut foarte multe lucruri frumoase la Steaua. Vreau in continuare sa am o relatie buna, ma poate ajuta, are o experienta buna.



Cu siguranta vor fi patru capitani, pentru ca asa este normal din punctul meu de vedere. Jucatorii isi vor alege capitanii. Vom avea mai multe discutii. Jucatorii vor vota si in urma votului, aceea va fi ordinea" a mai spus Mihai Teja.