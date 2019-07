"E puternic, inalt, da bine cu capul, e potrivit pentru FCSB!" Cine este atacantul transferat astazi de Gigi Becali

Gigi Becali a anuntat ca a rezolvat transferul polonezului Lukasz Gikiewicz.

Cu Gnohere si Hora accidentati, Gigi Becali s-a grabit sa gaseasca o solutie pentru atac, si a anuntat astazi ca a rezolvat transferul polonezului Lukasz Gikiewicz.

Becali a anuntat inca de ieri ca negociaza pentru transferul unui polonez, un jucator recomandat de Edi Iordanescu, pe care antrenorul Gazului a incercat sa il transfere la Medias.

Gikiewicz a jucat in ultimii 4 ani in zona araba. Antrenorul Florin Motroc, prezent in aceasta dimineata la Ora exacta in sport, il cunoaste bine.

"Da, eu l-am prins in zona araba, mi-a fost adversar de doua ori. Acum 3-4 ani, cand antrenam in Iordania, el juca la Al Faysal. A devenit campion cu ei in anul ala. Doi ani a stat acolo, a jucat foarte bine. A fost golgheterul Iordaniei doi ani la rand."

"E un atacant cu calitate. Anul trecut l-am avut adversar in liga a 2-a in Arabia Saudita."

"E mare, are aproape 1.90. Nu e genul Gnohere, e mai subtirel, dar e un jucator care se preteaza la jocul combinativ. Ii plac mingiile aduse in careu, da bine cu capul, are calitate."

"Da bine cu ambele picioare, alearga mult, e un jucator pentru echipa, e dispus la efort, vine la primit, cred ca e un jucator care ii poate fi util FCSB-ului in momentul de fata, mai ales ca nu are solutii pe acel post, cu Gnohere si Hora accidentati."

"In Arabia Saudita avea un salariu de 15.000 - 20.000 de dolari. FCSB-ul este tentant pentru un jucator ca el, poate juca in Europa League, are ocazia sa intre intr-un circuit.", a spus Motroc la PRO X.