"Puteti fi dat afara peste doua saptamani!" Raspunsul lui Bogdan Andone dupa prima lovitura MAJORA primita de la Becali

Bogdan Andone nu se teme de demitere.

Prima infrangere din acest sezon pentru FCSB l-a facut pe Becali sa se ia de antrenorul Andone. Numit in locul lui Teja, caruia i-a fost secund la inceputul anului, Andone pare sa nu fie considerat de Becali decat un interimar la FCSB. Antrenorul spune ca se astepta la presiunea de care are parte dupa ce a fost trecut principal.

"Poti sa fii schimbat de oriunde. La orice echipa te tin rezultatele. Cand nu ai rezultate, sansele sa pleci sunt foarte mari. Asa e in fotbal, ai bagajele pregatite. Eu sper ca jocul baietilor si rezultatele sa fie cele pe care ni le dorim. Suntem departe de ce ne dorim, dar sper sa ne dam timp ca sa putem munci in continuare. Nu cred ca e un start ratat de sezon. N-am inceput cum ne-am fi dorit, adica doar cu victorii. Cu Sepsi am avut 5-6 situatii mari de tot, iar contra Botosaniului am fost dereglati de accidentarea lui Dennis.

Am primit gol chiar la schimbare. Pe urma nu am reusit sa ne revenim. Am o relatie foarte buna cu baietii. Schimbarile pe care le facem in meciuri se fac din anumite motive. Am explicat, pas cu pas, ce s-a intamplat. Am vrea sa mergem mai departe si sa jucam in Cehia, nu in Kazahstan, ar fi o deplasare mai scurta. Daca am juca in Kazahstan, ar insemna sa stam 4 zile plecati, ar trebui sa plecam cu doua zile inainte de meci pentru a ne acomoda acolo", a spus Andone.

Daca trece de Alashkert, FCSB da peste castigatoarea dintre Mlada si Ordabasy. In turul din Cehia scorul a fost egal, 1-1.