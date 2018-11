"E presiune si la titlu, si la retrogradare!" Bergodi s-a intors in Liga 1! Voluntari l-a prezentat azi oficial

Cristiano Bergodi trebuie sa scape Voluntariul de la retrogradare.



Italianul a fost prezentat azi oficial de echipa din Ilfov.

"Vreau sa multumesc clubului Voluntari ca mi-a dat din nou sansa de a antrena in Romania. Stiu ca este un moment foarte greu, dar eu am incredere in munca mea si in jucatori. Vreau sa fac o munca foarte buna, am motivatia necesara, am urmarit campionatul chiar daca am lipsit. Am fost la curent ce s-a intamplat. Tot timpul ai presiune. Si daca te bati la titlu, si daca te bati la retrogradare, mereu ai presiune", a spus Bergodi.

"Avem nevoie de puncte. Cred ca avem un lot bun. O sa il evalueze Cristiano si o sa vada pe cine mai vrea. O sa cautam sa si intarim lotul. Obiectivul nostru e salvarea de la retrogradare in primul sezon. Sunt convins ca o sa ne putem propune impreuna mai multe obiective indraznete", a comentat managerul general Ioan Andone.

Bergodi a semnat pana la finalul actualului campionat.