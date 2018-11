ULTIMA ORA | Gigi Becali, DEVASTAT dupa anuntul inchiderii National Arena: "Nu avem unde sa jucam! In niciun caz la Voluntari!" Mesaj pentru Gabriela Firea

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB s-a disputat in conditii imposibile pe National Arena, gazonul fiind intr-o stare deplorabila. Desi starea gazonului a dus la critici la adresa Primariei Bucuresti, decizia lui Gabriela Firea de a inchide stadionul pana la sfarsitul anului l-a nemultumit pe Gigi Becali, patronul FCSB-ului. Acesta spune ca echipa sa nu are unde sa dispute partide extrem de importante din finalul acestui an.

"Nu stiu ce se va intampla, o sa vorbesc cu ea, pentru noi este foarte dificil, nu se poate, avem meciuri grele, cu CFR, Viitorul si Gaz Metan, nici nu o sa avem unde o sa jucam. La Voluntari in niciun caz, acolo am pierdut multe meciuri, am pierdut puncte, ala nu e stadion de noi, parca e impotriva noastra.



Habar nu am unde o sa jucam, o sa incerc sa vorbesc cu ea, nu se poate sa-l inchida trei luni, pentru ca gazonul poti sa-l schimbi intr-o saptamana, de ce ai nevoie de 2-3 luni? O sa vorbesc cu ea. Ce, ea stie, se pricepe ea la gazon?



Nu am vorbit pana acum pentru ca nici nu vreau sa o supar, ea e o femeie, are atatea pe cap, razboaie cu Dragnea si altele. Crezi ca are timp de un gazon? E ea vinovata de gazon? Eu sunt intr-o pozitie delicata acum, ca daca nu era fina mea, era altceva. Mie nici nu prea ii place sa cer de la femei, chiar daca e fina mea. Daca era barbat, era altceva" a spus Gigi Becali pentru News.ro.