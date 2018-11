ACUM: Gaz Metan 1-0 FC Voluntari | Fofana deschide scorul la Medias | Rednic si Bergodi sunt in tribuna

Comentam impreuna partida dintre Gaz Metan si FC Voluntari pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro

GAZ METAN - FC VOLUNTARI 1-0



Min 30 - Tudorie a alunecat la mijlocul terenului si s-a accidentat la genunchi. In locul lui Tudorie intra Malfleury.

Min 22 - Ocazie importanta de gol pentru FC Voluntari. Razvan Plesca a avut doua interventii salvatoare dupa suturile lui Hodorogea si Ciucur, iar apoi mingea a fost trimisa peste poarta de Tudorie.

Min 19 - Fortes trimite periculos din afara careului, dar sutul sau plasat a fost prins fara probleme de Cosmin Vatca.

Min 10 - GOL GAZ METAN! Fofana Boubacar deschide scorul pentru Gaz Metan dupa o lovitura libera executata de Fortes. Mingea a lovit bara si a sarit la Boubacar, iar acesta a trimis-o in poarta portii lui Vatca.

Min 9 - Lovitura libera din preajma careului pentru Gaz Metan. Armas l-a faultat pe Olaru.

Min 1 - Partida de la Medias incepe cu un cartonas galben pentru Iulian Cristea dupa un fault dur in apropierea centrului careului.

Gaz Metan Medias si FC Voluntari se dueleaza in ultimul meci al etapei a 15-a. Baietii lui Teja vor sa-si asigure locul in playoff in timp ce FC Voluntari incearca sa faca un pas important pentru salvarea de la retrogradare.

Gaz Metan se poate distanta la 5 puncte de Sepsi OSK si isi poate asigura locul in playoff. In ultima etapa, Gaz Metan a obtinut un rezultat de egalitate scor 0-0 la Chiajna. De partea cealalta, FC Voluntari a pierdut in ultima etapa cu Dinamo Bucuresti scor 1-0 dupa un penalty transformat de echipa lui Rednic pe finalul partidei.

FC Voluntari este in continuare ultima clasata cu doar 9 puncte, iar echipa lui Andone ramane pe ultima pozitie indiferent de rezultatul meciului de la Medias.