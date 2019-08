"E posibil, vedem, nu stiu, va fi roman, nu stiu, cine stie?" :)) ALL IN 1! EXCLUSIV: Ce spune Becali despre noul antrenor al FCSB

Becali nu se grabeste sa ia o decizie in privinta banii tehnice.

Variantele Zenga si Mangia au cazut. Becali vrea acum un roman antrenor. Bogdan Andone a renuntat dupa 2-3 cu Alashkert. A rezistat numai 7 meciuri la FCSB.

"Un roman o sa pun. Cred, nu stiu, nu stiu exact ce-o sa fac. Sa vedem, nu? E posibil sa numesc pe cineva si inaintea meciului de la Giurgiu, e posibil si dupa. Cred, nu stiu, sa vedem. Cine stie?", a spus Becali pentru PRO TV.

Ultimul nume vehiculat pentru FCSB e Cristiano Bergodi. Acum la Voluntari, italianul spune insa ca n-a fost cautat: ""

"Nu m-a sunat nimeni si atunci nu vorbesc despre acest subiect in acest moment, nu mi se pare corect. Si in vara s-a scris ca sunt pe lista, dar nu am auzit pe nimeni. Nici atunci nu discutat cu cineva. Steaua, FCSB, nu e usor sa-i refuzi. Dar acum antrenorii se gandesc bine", a comentat Bergodi.