Tamas s-a intors in Liga 1.

Gabi Tamas s-a intors in Liga 1, el semnand un contract pe 1 an cu Astra, cu drept de prelungire pentru inca un an! El nu va putea juca luni contra celor de la FCSB deoarece inca nu sunt disponibile toate actele pentru a putea fi inregistrat la LPF.

Agentul jucatorului, Anamaria Prodan, a postat la randul ei o imagine pe net dupa ce Tamas a semnat contractul.