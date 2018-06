ADIO, Dan Petrescu! CFR s-a inteles cu noul antrenor! Cine preia campioana

Dan Petrescu pleaca in China dupa ce a castigat titlul de campion cu CFR Cluj.

Constient ca are sanse mici sa patrunda in grupele Champions League, Petrescu renunta la CFR pentru banii din China. Antrenorul a negociat cu chinezii inca din timpul playoff-ului, iar acum e decis sa semneze cu ei.

In locul lui Petrescu, CFR il aduce pe Edi Iordanescu.

Dupa ce le-a antrenat pe ASA, Pandurii si Astra, Edi e in fata celei mai mari provocari din cariera. CFR e campioana si are misiunea de a califica echipa macar in grupele Europa League.

Dan Petrescu va semna cu Guizhou Hengfeng, ultima clasata din China in urmatoarele zile, iar Edi va fi anuntat oficial.

Iordanescu jr va avea si misiunea de a schimba fata jocului de la CFR, criticat in multe momente din acest sezon pentru tactica mult prea defensiva abordata de Dan Petrescu.