BREAKING NEWS | Primele doua transferuri pentru UEFA Champions League: CFR Cluj pregateste mutarile de Liga! "Afacerea" depinde de noul antrenor

CFR Cluj a castigat campionatul si se pregateste acum pentru calificarea in grupele UEFA Champions League.



Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

CFR Cluj va fi nevoita sa treaca prin tururile preliminare pana sa ajunga la "masa bogatilor", motiv pentru care ardelenii isi pregatesc cu grija campania de achizitii. Chiar daca a castigat campionatul dupa o pauza de 6 ani, situatia este incerta la Cluj. Dan Petrescu este ca si plecat de la CFR, iar clujenii se vad nevoiti acum sa caute si un nou antrenor, nu doar jucatori care ar putea intari lotul.

Edi Iordanescu este una dintre variantele luate in calcul de clujeni. In eventualitatea in care va fi numit pe banca CFR-ului, Iordanescu jr va veni si cu doi jucatori. Silviu Balaure (mijlocas ofensiv, 22 de ani) si Alexandru Cicaldau (mijlocas, 20 de ani) sunt fotbalistii care vor ajunge la CFR Cluj daca Edi Iordanescu va fi numit "principal" in Ardeal.

Cicaldau, dorit si de FCSB, a strans pana acum 41 de meciuri in Liga 1 pentru Viitorul si are si doua selectii la echipa nationala de seniori, in timp ce Balaure are 46 dr meciuri si 8 goluri in prima liga, la Astra, fosta echipa a lui Edi Iordanescu.