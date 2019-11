"E o vulpe, nu uitati asta!" Isi scoate Becali milioanele din buzunar?! Care e, de fapt, cel mai bun post pe care poate juca "Mbappe" Coman

Becali viseaza sa-l vanda pe Florinel Coman cu o suma record pentru Liga 1.

Patronul FCSB vrea cel putin 30 de milioane de euro in schimbul lui 'Mbappe'. Folosit in banda stanga a atacului de toti antrenorii care l-au pregatit la FCSB, Coman isi iroseste in lateral calitatile de marcator. Hagi, omul care l-a promovat la Viitorul, spune ca Florinel are mai multe calitati pentru postul de varf impins.

"Pentru mine, Coman e atacant. Atacant! Nu uitati, poate unii au uitat! E o vulpe, calitati fantastice pentru postul de varf", a spus Hagi despre Coman.

Florinel Coman, 21 de ani, l-a costat pe Becali 3 milioane de euro si are clauza de reziliere uriasa: 100 de milioane de euro.