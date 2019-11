FCSB - ASTRA, Live 20:30 | Ros-albastrii in cautarea celui de-al 12-lea meci fara infrangere! Budescu si Alibec vor sa rapuna FCSB-ul pe Arena Nationala! Cum ar putea arata FCSB

Urmarim si comentam impreuna FCSB - ASTRA de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

FCSB o va intalni pe Astra Giurgiu in aceasta seara de la ora 20:30 pe Arena Nationala in derby-ul etapei a 17-a. FCSB ocupa locul 5 in clasamentul Ligii 1 cu 27 de puncte dupa 16 etape. De partea cealalta, Astra se situeaza pe pozitia a 3-a cu 28 de puncte, iar in cazul unei victorii a ros-albastrilor, FCSB o va depasi in clasament pe Astra.

Formatia antrenata de Bogdan Vintila este neinvinsa de 11 meciuri in toate competitiile, si spera sa mentina in continuare acest traseu pozitiv. Astra se afla la 5 meciuri consecutive in campionat fara infrangere, si va incerca in aceasta seara sa rapuna FCSB-ul lui Vintila.

Bogdan Vintila: "Dorim sa continuam drumul catre locul 1 cu o victorie!"



Antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, a declarat ca se asteapta la un meci greu, dar vrea sa obtina victoria pentru a continua cursa spre primul loc

"Un meci interesant, cu o echipa buna, din primele sase si dorim sa continuam drumul catre locul 1 cu o victorie. Intalnim o echipa experimentata, cu jucatori foarte buni, dar am incredere ca jucatorii mei vor forma o echipa si vom castiga jocul. Au jucatori buni, sunt o echipa experimentata. Au jucatori care pot face diferenta. Sunt jucatori imprevizibili.

Nu e vorba de o tactica speciala, trebuie sa ne facem jocul nostru. Speram sa fim in continuare pe val. A fost buna pauza. Mi-a prins bine. Sper sa continuam pe aceeasi linie. Am reusit sa aduc la un nivel bun si jucatorii care erau mai in urma cu pregatirea. Trebuie sa fim concentrati timp de 90 de minute. Nu exista moment de relaxare in jocul de maine searae", a spus Bogdan Vintila la conferinta de presa.

Echipele probabile:

FCSB: Balgradean - Cretu, Chorbadzhiyski, Cristea, Pantaru - Oaida, Ovidiu Popescu, Florin Tanase - Man, Gnohere, Florinel Coman

Astra: Lazar - Brono, Dima, Graovac, Radunovici - Radut, Simion, Crepulija - Valentin Gheorghe, Alibec, Budescu