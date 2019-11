Dupa ce Becali a anuntat ca il vrea, s-a prabusit! Cum a ajuns un jucator dorit de FCSB sa iasa total din forma! A marcat un gol in ultimele 12 meciuri

Un jucator dorit de Becali la FCSB e iesit total din forma.

FCSB vrea cu orice pret sa transfere un atacant, iar una dintre variante pe lista lui Becali se afla si Adrian Petre. Din momentul in care Becali a anuntat ca il vrea, forma lui Adrian Petre a scazut. Atacantul a marcat un singur gol in ultimele 12 meciuri pe care le-a jucat.

Becali a vrut sa il aduca pe atacantul celor de la Esbjerg inca de cand acesta evolua pentru UTA Arad. In 2018 a refuzat sa ofere 500 de mii de euro in schimbul sau, suma pe care o cereau danezii. Dupa prestatia buna pe care a avut-o la Campionatul European U 21, danezii au refuzat suma de 1,5 milioane de euro pe care o oferea Becali si au cerut dublu, iar mutarea a picat din nou.

In actualul sezon din Danemarca, a fost rezerva pentru Esbjerg in primele 6 etape. Dupa ce a fost introdus ca titular intr-un meci cu Silkeborg, Petre marcheaza 2 goluri si primeste sansa la titularizare in continuare. Au urmat 6 meciuri in care nu a marcat, iar antrenorul a decis sa il scoata din echipa.

6 meciuri fara gol pentru Esbjerg in campionatul Danemarcei, 1 meci fara gol pentru danezi in cupa Danemarcei si 5 meciuri si doua goluri in preliminariile Euro 2020 sunt cifrele lui Petre