"E momentul lui! Va prinde un transfer foarte important!" Cum il poate vinde Becali pe Florin Tanase pentru o suma uriasa de bani 

Florin Tanase este unul dintre fotbalistii de la FCSB care s-ar putea transfera in aceasta vara.

Capitanul ros-albastrilor este golgeterul Ligii 1 la finalul sezonului regulat, avand 19 goluri marcate, iar Giovanni Becali considera ca fotbalistul poate prinde un transfer important.

Fostul impresar a declarat ca Tanase, cotat la 4 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com, va fi un jucator scump daca va reusi sa mai inscrie cateva goluri in meciurile din playoff.

"Sper ca Tanase s-o ajute pe FCSB sa castige campionatul, sa joace in UEFA, sa ajunga in playoff si sa ramana in UEFA. Acolo e o realizare extraordinara pentru Tanase. Nu decid eu suma de transfer, ci cei de la FCSB. Eu decid contractul jucatorului. Daca clubul e de acord si nu e jucatorul, transferul nu se realizeaza. E momentul lui. In astea 10 meciuri de playoff, unde poate da 7-8 goluri, sa nu ne mire ca Tanase va ajunge la 27-28 de goluri, cifre irealizabile in urmatorii 3-4 ani.

Ma refer la un transfer foarte important, foarte costisitor pentru cei care-l cumpara. Daca Tanase marcheaza 25 de goluri se poate cere orice. In plus, are o varsta care ii da maturitate necesara pentru echipa care in vrea. Are 26 de ani, poate sa joace mai multe roluri, in stanga, dreapta.

Stiu ca Gigi cere o suma pe care este convins ca o poate lua. Daca Tanase continua asa, o va lua. Suma depinde de unde se va clasifica FCSB, in toamna europeana, daca va ajunge. Suma se realizeaza cand e cerere si oferta", a declarat Giovanni Becali, pentru Realitatea Sportiva.

FCSB debuteaza in playoff-ul Ligii 1 in compania celor de la FC Botosani. Programul complet al playoff-ului este AICI.