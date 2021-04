"Jucam in deplasare, e bun un punct, nu? Le multumim celor de la Primaria Bucuresti ca nu ne-au lasat sa jucam pe National Arena!" Atacul lui Tanase dupa meciul cu Craiova

Florin Tanase spune ca se astepta la un meci mai slab din partea FCSB dupa pauza pentru meciurile internationale.

Tanase e ironic si in privinta deciziei PMB de a nu-i permite liderului din Liga 1 sa joace pe National Arena impotriva Craiovei. Capitanul FCSB e multumit cu punctul obtinut la Giurgiu si promite o altfel de evolutie la Sf. Gheorghe, unde stelistii incheie sezonul regulat.

"Am fost plecati multi dintre noi, asteptam sa se intample sa nu fim la cel mai bun nivel. Asa s-a intamplat mereu dupa pauza pentru nationala. Important e ca n-am pierdut si ca suntem pe primul loc. Este un rezultat echitabil, plus ca am jucat in deplasare. Un punct in deplasare obtinut e bun, nu? Le multumim celor de la Primaria Bucuresti ca nu ne-au lasat sa jucam pe National Arena.

Cu siguranta vom arata mult mai bine de acum incolo. Astazi, nu am reusit sa marcam, am ratat doua situatii foarte nume numai eu. Imi pare rau. Trebuie sa ne antrenam si sa castigam la Sepsi pentru a ramane pe primul loc. Am dat un sut pe poarta, dar putea sa fie primul gol al partidei", a spus Tanase la Digisport.

"Am fost putin trist dupa meciul nationalei, dar sunt increzator ca atunci cand vom merge din nou acolo vom avea evolutii bune si vom aduna puncte. Sunt convins ca vom termina pe 2 in grupa. Ma asteptam sa fim criticati, e prea multa rautate. Nu a vorbit nimeni de offside-ul de la golul lor. Asa se intampla la noi", a comentat Tanase referitor la situatia nationalei dupa infrangerea cu Armenia.